Violento robo de tres motochorros en San Carlos: los apuntaron con un arma y se llevaron el auto

Se siguen multiplicando los robos de motochorros en Mar del Plata y otra vez atacaron en el barrio San Carlos, donde en la tarde del domingo interceptaron a una familia que había estacionado para dejar a una joven en su vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 en Martín Rodríguez entre Paunero y Mendoza, y fue captado por las cámaras de seguridad de diferentes vecinos de la misma cuadra.

Según se observa en las imágenes a las que accedió 0223, los tres delincuentes en moto sorprendieron a las víctimas cuando habían llegado para dejar a una menor en la casa, les enseñaron un arma de fuego y se llevaron el rodado.

En principio, uno de los agresores empujó a una mujer y obligó a que los presentes abandonaran el vehículo, pero fue su cómplice quien se subió al auto y escapó solo a toda velocidad, aun con el baúl abierto.

Por su lado, el conductor aguardó a unos pocos metros del hecho y el primer atacante en intimidar a la familia se volvió a subir a la moto para darse a la fuga.