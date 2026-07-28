Murió un turista tras el vuelco de una lancha en el lado brasileño de las Cataratas

Un turista de Países Bajos falleció en las últimas horas después de que una lancha volcara en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Ocurrió este mediodía en Foz do Iguaçu y requirió un importante operativo de rescate.

La embarcación transportaba a seis turistas de nacionalidad holandesa y a dos tripulantes. Aún se desconocen los motivos por los cuales la lancha volcó en el medio de la excursión. El personal del Cuerpo de Bomberos, los trabajadores del Parque Nacional do Iguaçu y equipos de la empresa operadora participaron de las tareas de asistencia para rescatar a los pasajeros.

Aunque todos lograron ser localizados, uno de los turistas perdió la vida. Además, otros dos debieron ser trasladados a un hospital de Foz do Iguaçu para recibir atención médica, pero se encuentran fuera de peligro.

La Marina de Brasil inició una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis que analizarán los peritos figuran posibles fallas técnicas, errores operativos o la influencia de las condiciones del río.

El caudal se mantiene por encima de los niveles habituales tras las intensas lluvias registradas en la región durante los últimos días. Por el mismo motivo se restringió el acceso a la Garganta del Diablo.

La empresa responsable de las excursiones suspendió temporalmente la actividad para facilitar el trabajo de las autoridades y avanzar con las pericias necesarias.