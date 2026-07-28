Hallaron muerto a un hombre en una habitación de hotel: tenía 46 años y se hospedaba solo

Hacía varios días que no lo veían y no respondía a los llamados.

Investigan la muerte de un hombre de 46 años que fue encontrado sin vida en el interior de una habitación del hotel Valhalla de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El hallazgo ocurrió esta madrugada, después de que advirtieran que el huésped llevaba días sin salir ni responder a los llamados.

El sereno del hotel acudió a la Policía para informar la situación y los efectivos se trasladaron hasta el lugar, para ingresar a la habitación por la fuerza. En un primer momento comprobaron que la llave permanecía en la puerta. Después de llamar reiteradamente sin obtener respuesta, resolvieron ingresar por una ventana.

Fue entonces que hallaron al hombre recostado en la cama, sin signos vitales. El médico de la policía confirmó poco después su fallecimiento y dieron inicio a las actuaciones correspondientes.

Según el testimonio del sereno, el hombre fallecido se hospedaba solo y la última vez que fue visto habría sido entre el viernes y el sábado. Las autoridades investigan una muerte súbita, ya que no se registraron signos de criminalidad ni presencia de monóxido de carbono, aunque ninguna hipótesis se descarta.

Por disposición del Juzgado de Instrucción, el cuerpo será sometido a pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento. La División de Investigaciones (DDI) analizará en simultáneo las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.