Investigan a exintegrante del Tribunal de Clasificación por una presunta maniobra para inflar el puntaje de su hijo

La información preliminar indicaría que una exintegrante del Tribunal de Clasificación Docente cargó títulos en el legajo digital de su hijo por fuera del mecanismo establecido y sin documentación respaldatoria.

La Secretaría de Educación municipal inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en una presunta maniobra destinada a favorecer a un docente municipal mediante la incorporación de documentación sin respaldo y la asignación de un puntaje superior al que le correspondía para integrar los listados oficiales de aspirantes a cargos. La investigación también alcanza a una agente que integró el Tribunal de Clasificación Docente que, según surge de la resolución oficial, es la madre del beneficiario, ingresó a su legajo títulos por fuera de los canales oficiales y no se habría excusado de intervenir en el trámite.

La resolución fue firmada por el secretario de Educación, Fernando Rizzi, luego de una investigación preliminar iniciada a partir de un informe elaborado por el Tribunal de Clasificación Docente. Allí se detectaron inconsistencias en la inscripción de un aspirante para los listados oficiales de 2027, al advertirse la existencia de títulos y diplomaturas incorporados al sistema sin la documentación respaldatoria correspondiente.

El secretario Rizzi firmó una resolución para iniciar un sumario a la exintegrante del Tribunal y al docente.

De acuerdo con el expediente, una de esas cargas habría sido realizada por una agente que hasta 2025 integraba la Mesa de Formación Profesional del Tribunal de Clasificación y que, además, era la madre del docente investigado. La resolución sostiene que ese parentesco surge de la documentación incorporada al expediente y remarca que, por esa condición, la funcionaria debía haberse excusado de intervenir en cualquier actuación vinculada con el legajo de su hijo. Otra de las carga correspondió a un segundo agente, pero que no será investigado porque renunció a su cargo tiempo atrás.

La pesquisa también detectó que otro de los títulos valorados para incrementar el puntaje del docente habría sido incorporado cuando todavía no había finalizado los estudios ni obtenido el certificado correspondiente. Además, se verificó que las diplomaturas utilizadas para bonificar antecedentes no figuraban en el legajo físico y que tampoco existían registros de la presentación presencial de esa documentación, instancia obligatoria para validar la inscripción.

El Tribunal de Clasificación Docente es el organismo encargado de evaluar y valorar los antecedentes de los docentes que aspiran a ingresar o acceder a cargos dentro del sistema educativo municipal. Entre sus funciones se encuentran verificar los títulos y certificaciones presentados, asignar el puntaje correspondiente según la normativa vigente y confeccionar los listados de mérito que luego se utilizan para designar a los aspirantes en cargos titulares, provisionales o suplentes. Justamente por ese rol, sus integrantes deben excusarse de intervenir en trámites que involucren a familiares directos para garantizar la imparcialidad del proceso.

La Comuna llevará adelante una investigación para establecer responsabilidades en el hecho.

Según la resolución, como consecuencia de esas presuntas irregularidades el docente obtuvo un puntaje de clasificación superior al que le hubiera correspondido, lo que le permitió integrar el listado oficial utilizado para la cobertura de cargos durante 2025 y prorrogado para 2026. Incluso llegó a desempeñarse como preceptor suplente en una escuela municipal mientras se encontraba vigente esa clasificación, cargo que obtuvo gracias al puntaje presuntamente inflado. En ese sentido, se proyectó que en el listado 2025 -vigente actualmente- el docente figura con 25 puntos cuando le hubieran correspondido 15.

El expediente sostiene que las conductas investigadas podrían constituir infracciones tanto a la Ley 14.656 como al Estatuto del Docente Municipal, al involucrar un posible conflicto de intereses, la incorporación de antecedentes sin respaldo documental y un eventual falseamiento de datos para acceder a cargos dentro del sistema educativo municipal. Las sanciones previstas incluyen desde medidas disciplinarias hasta la cesantía y la inhabilitación para concursar por cargos docentes.

Mientras avanza el sumario, la Secretaría de Educación resolvió suspender preventivamente la inclusión del docente en el listado vigente y también su inscripción para conformar los listados oficiales del ciclo lectivo 2027. La investigación buscará determinar si existieron otras responsabilidades además de las personas alcanzadas inicialmente por la resolución.