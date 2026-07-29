Obras en canales clave buscan anticiparse a los efectos de “El Niño” y las lluvias extremas

Compuertas nuevas en el canal 9 de Dolores, clave para el centro de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno de la provincia ejecutó una serie de intervenciones técnicas sobre el sistema de regulación de caudales de los canales 1 y 9, en los partidos de Dolores y General Guido, con el objetivo de restablecer la operatividad y la estanqueidad en distintos puntos críticos de la infraestructura hídrica.

Los trabajos fueron realizados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Hidráulica, y forman parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático.

Maquinaria trabaja en uno de los canales que atraviesa el partido de Dolores.

Las obras realizadas en el canal 9 de Dolores y las que se licitarán en el futuro

En el canal 9, a la altura del hectómetro 548,20, en Dolores, se concretó la sustitución integral de cinco compuertas basculantes que se encontraban colapsadas por efectos de la corrosión. Las tareas incluyeron el corte e izaje de las estructuras obsoletas mediante un camión hidrogrúa, la reconstrucción del marco con perfilería pesada UPN160 y el montaje de nuevas hojas fabricadas en talleres distritales, acondicionadas con un esquema protector anticorrosivo.

Por otra parte, durante las tareas de limpieza y retiro de hojas en la denominada "Compuerta de Rojas", ubicada en el Canal 9 a la altura del hectómetro 342,50, una inspección técnica constató la degradación total de la estructura civil de hormigón. Según se informó, la reparación parcial resulta inviable, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para convocar a una Licitación Pública destinada a la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo sistema de hormigón armado de cinco secciones.

En el canal 1 de Dolores también hubo renovación de compuertas.

Renovaciones en el canal 1

En el Canal 1 también se reemplazaron tres compuertas en el hectómetro 527,50 y otras tres en el hectómetro 663,35. En ambos sectores se retiraron las chapas corroídas utilizando malacates e hidrogrúas para instalar unidades nuevas, con el propósito de garantizar la estanqueidad, la lubricación y la seguridad del cierre mecánico.

Asimismo, se realizaron trabajos para corregir fallas operativas ocasionadas por el flujo de agua en los hectómetros 560,00 y 904,00 del canal 1, ubicados en los partidos de Dolores y General Guido. En esos puntos se adicionaron y soldaron nuevos bloques de contrapeso sobre los balancines de las compuertas, con el fin de restablecer su centro de gravedad y corregir problemas de flotabilidad para asegurar el cierre automático durante posibles crecidas.