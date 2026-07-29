Alerta por juguete viral con benceno que fue retirado en Europa y representa riesgo para niños en Argentina

En vísperas del Día de la Niñez, que se celebra el 16 de agosto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) presentó una denuncia formal para solicitar el retiro inmediato del mercado nacional del juguete conocido como Squeeze Dumpling o "Squishy". Este producto, de origen asiático, ha sido retirado en Europa por contener benceno en concentraciones que superan cuatro veces el límite legal, lo que representa un riesgo para la salud infantil.

Se trata de una figura blanda de plástico polimérico con forma de dumpling, que se comercializa en una canasta similar a una vaporera y es muy popular por su textura agradable al tacto. Sin embargo, la preocupación se centra en su composición química, ya que en Reino Unido se detectó que su capa exterior contenía 20 mg/kg de benceno, mientras que el límite permitido es de 5 mg/kg.

El benceno es un compuesto químico cancerígeno que puede absorberse a través de la piel durante el uso normal del juguete, sin necesidad de que los niños se lo lleven a la boca. Además, puede causar irritación en la piel, los ojos y la garganta, según informó la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido en una alerta emitida a principios de julio.

Se trata de “Squeezy Dumpling” el cual es importado y contiene cuatro veces más benceno que el permitido por la legislación argentina.

Desde la CAIJ explicaron que las normativas británicas, europeas y estadounidenses para la seguridad de juguetes tienen un nivel de exigencia equivalente, por lo que el retiro del producto en Argentina se justifica bajo esos mismos estándares. Además, el laboratorio propio de la cámara constató que el producto disponible localmente carece de marcado de conformidad, información del importador y advertencias de seguridad en español.

Matías Furió, presidente de la CAIJ, detalló que aunque la partida retirada en Reino Unido no es la misma que se comercializa en Argentina, "sí es el mismo juguete, el mismo modelo, la misma etiqueta, misma cajita, misma problemática". Ante esta situación, la cámara mantiene un monitoreo constante de productos retirados en otros países para aplicar medidas similares en el mercado local.

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la CAIJ, indicó que el gobierno argentino ya reconoce las normas técnicas europeas y estadounidenses además de las del Mercosur, lo que facilita la adopción de criterios internacionales para la seguridad de juguetes. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor informó que está trabajando en el procedimiento para retirar el Squishy del mercado y alertó a las autoridades provinciales para que fiscalicen su comercialización.

Un desafío adicional es el ingreso del juguete a través de compras internacionales por "puerta a puerta", sin controles de seguridad, especialmente vía plataformas como Temu. La Cámara está analizando esta modalidad para evitar que productos inseguros lleguen directamente a los hogares.

El Día del Niño 2026 es el domingo 16 de agosto.

En paralelo, la CAIJ impulsa la campaña #QueremosJuguetes, en colaboración con pediatras y asociaciones de padres, para fomentar el valor del juego tradicional frente al uso excesivo de pantallas. Esta iniciativa se apoya en el reciente estreno de Toy Story 5, que pone en escena la competencia entre juguetes clásicos y dispositivos digitales.

Dentro de las categorías de juguetes más demandadas en Argentina se encuentran los didácticos para primera infancia, juegos de mesa, bloques magnéticos, rompecabezas, pelotas y peluches de personajes populares como los de Toy Story. También crecen los juguetes sensoriales y antiestrés, como cubos y pelotas táctiles.

Furió concluye que, pese a la diversidad del mercado, "también circulan juguetes tipo squishy sin marca ni certificación visible, que confirman que el riesgo detectado en Europa no es ajeno al mercado argentino". Por ello, la vigilancia y el control se mantienen como prioridades para proteger a los niños y sus familias.