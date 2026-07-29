Histórico: Franco Colapinto logró un récord que lo pone junto a Hamilton y Verstappen

El piloto argentino alcanzó una marca de enorme valor en la máxima categoría y ya integra un selecto ranking histórico junto a leyendas del automovilismo.

Franco Colapinto continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1. Más allá de las dificultades que atravesó Alpine durante la temporada, el argentino alcanzó un registro que lo ubica entre los pilotos más consistentes de la historia de la categoría: terminó las 28 carreras que disputó desde su debut y se metió en el Top 11 histórico de Grandes Premios consecutivos finalizados.

La estadística, elaborada por Big Data F1, contempla únicamente las competencias en las que el piloto tomó la largada, dejando afuera las Sprint y el Gran Premio de Gran Bretaña 2025, donde no pudo salir por inconvenientes mecánicos. Así, el bonaerense acumula un impecable récord de 28 largadas y 28 llegadas, con 17 carreras completadas en 2025 y otras 11 en la actual temporada, una muestra de confiabilidad poco frecuente en una disciplina donde los abandonos son habituales.

El ranking es encabezado:

Lewis Hamilton con 62 Grandes Premios consecutivos finalizados entre 2018 y 2021 Oscar Piastri (44) Max Verstappen (43) George Russell (40) Kimi Räikkönen (38) Daniel Ricciardo (34) Nick Heidfeld (33) Carlos Sainz Jr. (31) Fernando Alonso Charles Leclerc (29) .

La regularidad del piloto de Alpine también se refleja en otros números. En la temporada 2026 suma 621 vueltas completadas y es el tercer piloto con más kilómetros recorridos en carrera, únicamente por detrás de Lewis Hamilton (629) y del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (624).

Con apenas 23 años, Franco Colapinto sigue sumando récords y demostrando un crecimiento constante. Además de ubicarse décimo en el Power Rankings oficial de la Fórmula 1, ya volvió al trabajo con Alpine en los ensayos de Pirelli para los neumáticos de 2027, donde marcó el mejor tiempo de la primera jornada.

Mientras espera un auto más competitivo para la segunda parte del campeonato, el argentino continúa construyendo una trayectoria que lo acerca cada vez más a los nombres más importantes de la historia de la Fórmula 1.