TikTok dará una charla gratuita para emprendedores en Mar del Plata

Se llevará a cabo el lunes 3 de agosto a las 14 en Espacio Comunidad y Energía, en Mendoza al 2800.

La Municipalidad de General Pueyrredon invitó a emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas a participar de la presentación de "EmprendeEnTikTok", un programa gratuito de formación impulsado por la plataforma con el apoyo de New Ventures, orientado a fortalecer las capacidades digitales de los negocios y potenciar su crecimiento a través de las herramientas que ofrece la app.

La actividad se llevará a cabo el lunes 3 de agosto a las 14 en Espacio Comunidad y Energía, ubicado en Mendoza al 2800, y contará con la participación de Nicolás Sforzini, gerente de Políticas Públicas para Cono Sur de TikTok, y Rocío González, coordinadora nacional de la iniciativa.

Durante la presentación, el equipo de "EmprendeEnTikTok" dará a conocer el funcionamiento del programa, sus modalidades de participación y el proceso de inscripción para la convocatoria 2026.

Entre los contenidos que desarrollarán los inscriptos al programa, se encuentran el uso de TikTok Ads, análisis de métricas, TikTok Live, edición de videos con CapCut e inteligencia artificial aplicada a la creación de contenidos para redes sociales.

El objetivo del programa es acercar herramientas, conocimiento y visibilidad a emprendedoras y emprendedores de todo el país.

La convocatoria para participar del programa permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, por lo que la presentación en Mar del Plata representa una oportunidad para que el ecosistema emprendedor local conozca de primera mano las herramientas disponibles y pueda acceder a esta iniciativa de formación, la cual incluye clases virtuales gratuitas y asincrónicas.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, Guillermo Volponi, señaló que "el rol es construir puentes entre quienes desarrollan herramientas de innovación y quienes todos los días emprenden, producen y generan trabajo".

En esa línea, consideró que el hecho de "que Mar del Plata sea sede de esta presentación refleja el potencial del ecosistema emprendedor y el compromiso de seguir acompañándolo con capacitación y oportunidades concretas.”

Por su parte, Sforzini destacó el alcance de la iniciativa: “Buscamos acercar herramientas, conocimiento y visibilidad a emprendedoras y emprendedores de todo el país, que se destacan por su talento y capacidad de innovación".

"En un contexto en el que las decisiones de consumo están cada vez más influenciadas por el entorno digital, queremos acompañar a la comunidad emprendedora del Municipio de General Pueyrredon para que pueda escalar sus negocios, fortalecer su propuesta de valor y convertirse en protagonista del ecosistema digital”, añadió.

Los interesados en asistir a la charla pueden inscribirse previamente a través de este enlace, mientras que quienes deseen participar del programa nacional podrán completar su inscripción hasta el 9 de agosto en emprendeentiktok.com.