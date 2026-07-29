"La lucha dio sus frutos": tras cinco días de retención de tareas, pagaron el aguinaldo en una reconocida clínica privada

Un total de 80 trabajadores de la salud no habían percibido el medio aguinaldo.

Una semana más tarde de que trabajadores de la Clínica Mar del Plata iniciaran una retención de tareas para reclamar la falta de pago del medio aguinaldo correspondiente a junio, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) local informaron que "la lucha de los compañeros dio sus frutos".

"Las y los trabajadores no han percibido el medio aguinaldo, un derecho básico que no puede ser vulnerado bajo ningún concepto”, había explicado la secretaria general del gremio, Lina Guiorzzo, durante la medida de fuerza.

Los trabajadores de la Clínica Mar del Plata percibieron el medio aguinaldo.

Según había detallado, el pasado 20 de julio se desarrolló una audiencia de conciliación para alcanzar un acuerdo, pero "la falta de respuestas concretas por parte de la empresa" desencadenó en la protesta llevada adelante por los afectados.

A partir de ese reclamo, Atsa dio a conocer este miércoles por medio de un comunicado que "después de 5 días consecutivos de retención de tareas, la empresa abonó la totalidad del aguinaldo adeudado a más de 80 trabajadores y trabajadoras".

En ese sentido, la entidad remarcó que "no fue un regalo", sino que se logró a partir de "organización, unidad y la decisión de no bajar los brazos hasta cobrar lo que por derecho les correspondía".

"Desde Atsa Mar del Plata acompañamos cada paso de este conflicto, y hoy celebramos junto a cada compañero y compañera un logro que es de todos y todas. Cuando nos organizamos, conseguimos resultados", concluyó el comunicado.