Allanan dos casas por robos en la zona norte y detienen a un hombre y una mujer

En el marco de una investigación por una serie de robos agravados y robos automotores ocurridos en jurisdicción de la comisaría séptima y tras el aval de la Justicia de Garantías, personal policial allanó dos viviendas donde detuvieron a un hombre, una mujer y secuestraron una importante cantidad de elementos de interés para la causa.

A partir de las investigaciones que encabezaron el fiscal Mariano Moyano y, por otra parte, la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA), personal de varias dependencias, GAD e Infantería ingresó a una vivienda en Ringuelet al 6700 donde redujeron a las dos personas.

En el lugar secuestraron una pistola semiautomática calibre .22 marca Tala con cargador y municiones, prendas de vestir presuntamente utilizadas en los hechos investigados, teléfonos celulares, motocicletas y diversos elementos de interés para la causa, incluyendo una moto Honda GLH con pedido de secuestro activo por un hurto agravado denunciado el 25 de julio y un block de motor con pedido de secuestro vigente por un hecho ocurrido en enero de este año.

Arma secuestrada.

“También se constató que sobre el masculino identificado pesaba un pedido de captura activa emitido por el Juzgado Correccional N° 4”, informaron autoridades policiales.

Uno de los allanamientos.

En el segundo objetivo, ubicado en calle Rizzutto al 300, fue identificada una mujer de 50 años y secuestraron una chapa patente sustraída, una alfombra de Toyota Etios y un block de motor con pedido de secuestro activo.

Los dos primeros imputados por encubrimiento y tenencia compartida de arma de fuego de uso civil fueron trasladados a las Unidades Penales N° 44 y N° 50 de Batán mientas que la mujer del segundo allanamiento quedó en libertad.