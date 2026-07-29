Tragedia: un chico de 18 años murió tras chocar contra una columna

Un trágico accidente de tránsito mantiene conmocionada por estas horas a la localidad de Villa Elisa, en el partido bonaerense de La Plata. Un chico de 18 años perdió la vida después de chocar su auto contra una columna de alumbrado público.

El accidente ocurrió sobre Camino Centenario y Arana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según Noticias Argentinas el chico circulaba en un auto Fiat Bravo blanco que terminó chocando violentamente contra una columna ubicada al costado del asfalto por motivos que aún se desconocen.

La víctima fue identificada como Juan Cruz Saroglia, domiciliado en el barrio privado El Quimilar de City Bell. Inmediatamente acudieron al lugar médicos del Same tras el accidente, quienes constataron el fallecimiento del chico.

Según trascendió, Saroglia viajaba solo y no existen, por ahora, indicios de la participación de otro vehículo en el accidente.

La zona fue preservada para la realización de pericias y se le dio intervención a la UFIJ Nº 2 del Departamento Judicial La Plata en una causa caratulada como "muerte por accidente". Ahora la Justicia buscará determinar las circunstancias que provocaron el fatal desenlace.