Murieron los siete pasajeros del helicóptero que cayó en San Juan: quiénes eran los altos funcionarios a bordo

Confirmaron que ninguno de los ocupantes a bordo logró sobrevivir al accidente.

Confirmaron el fallecimiento de las 7 personas a bordo del helicóptero que sufrió un accidente en San Juan. La aeronave participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales y había reportado una emergencia durante la mañana.

Tras un amplio despliegue de búsqueda y asistencia se logró localizar al helicóptero, pero aún no habían trascendido las condiciones de salud de los pasajeros a bordo. Lamentablemente, se acaba de confirmar que ninguno de los ocupantes logró sobrevivir al accidente.

Entre los siete ocupantes del helicóptero se encontraban cuatro altos funcionarios sanjuaninos. El subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal.

Los otros tres tripulantes eran Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Según la información oficial, el helicóptero pertenece a una empresa privada y habría sufrido un accidente. El sitio donde fue localizada se encuentra a unos cinco kilómetros del denominado "Submarino", fuera del circuito turístico, en un sector de muy difícil acceso.

Las tareas de rescate se desarrollaron en un escenario especialmente complejo. Se trata del campo fiscal Caballo Anca, que abarca cerca de 64.000 hectáreas, entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil.

El comunicado del Gobernador

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", expresó el gobernador de San Juan Marcelo Orrego a través de las redes sociales, después de confirmar los fallecimientos y dar a conocer la identificación de las víctimas.

"El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria", concluyó Orrego.