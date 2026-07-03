Identifican a ladrón que forcejeó con comerciante para robarle la caja registradora

El autor del hecho tiene 39 años y deberá declarar en Tribunales.

Un hombre de 39 años acusado de intentar robar la caja registradora de un almacén en la ciudad de Batán fue aprehendido por personal policial cuando caminaba por la calle y deberá declarar en Tribunales.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría octava el que interceptó en en calle 35 casi 40 de aquella localidad al hombre que había ingresado al local ubicado en la colectora y calle 42 e intentó sustraer la recaudación.

El robo ocurrió el martes en Batán.

En esa ocasión no pudo cometer el ilícito porque forcejeó con el comerciante de 21 años que lo puso en fuga. Posteriormente la propietaria del comercio, de 39 años, ratificó que la finalidad del agresor era llevarse la recaudación, por lo que ambas víctimas instaron la acción penal.

A partir de las denuncias y del análisis de registros fílmicos aportados por el comercio y la zona, el Gabinete Técnico Operativo identificó e interceptó al sujeto que fue trasladado a la dependencia.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa por la que deberá declarar en Tribunales.