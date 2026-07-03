Liberaron a tres de los acusados de matar a "Pipa" Rogers: "La familia tiene miedo"

Tres de los cinco imputados por la muerte del marplatense Alexis Oscar "Pipa" Rogers recuperaron la libertad este jueves por orden de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, en una resolución que generó la indignación de la familia de la víctima y de sus abogados.

Los liberados son Matías Claudio Olivos Chogri, Horacio Ariel García y Pablo Francisco Urquiza Lobo, acusados de haber participado en la muerte de Rogers, asfixiado durante casi siete minutos en la puerta del boliche Sutton de Bella Vista el pasado 21 de marzo.

Los camaristas Sergio Pilarche y Javier Mariani resolvieron que no puede darse por probado el dolo de los agresores, ni siquiera en su forma eventual, y ordenaron su liberación por falta de mérito. Esto ocurre pese a que la propia autopsia oficial, firmada por las peritos Bonini y Vidal, concluyó que la víctima murió por asfixia mecánica -por inhibición cervical y compresión toraco-abdominal- mientras cinco hombres la reducían en el piso. El propio fallo reconoce que la compresión se prolongó "alrededor de siete minutos" e "impidió cualquier defensa o escape" a Rogers.

Sus familiares y allegados reclaman justicia.

El hijo del dueño del boliche, libre un mes después de ser detenido

Entre los liberados figura Matías Olivos Chogri, hijo del propietario del establecimiento, Ciro Arturo Bruno Olivos Chogri, empresario gastronómico de la zona norte del conurbano vinculado también a la empresa de seguridad que prestaba servicios en el boliche la noche del hecho. El joven había sido detenido en rebeldía meses atrás y recién trasladado a prisión preventiva el 27 de mayo. Apenas un mes después, recupera la libertad.

Uno de los aspectos más llamativos del fallo es que la misma resolución que ordenó la excarcelación deja constancia de que los familiares de Rogers manifestaron temor al ser escuchados ante la Cámara. Los propios jueces debieron encomendar al juez de garantías que adopte medidas de resguardo para las víctimas, en el mismo párrafo en que disponían la libertad de los acusados.

La abogada de la familia, Victoria Costa Ruiz, afirmó: "Un hombre reducido en el piso, boca abajo, durante siete minutos, por cuatro y hasta cinco personas, hasta dejar de respirar. Y sin embargo, hoy tres de sus responsables recuperan la libertad mientras la familia de la víctima queda registrada en el propio expediente diciendo que tiene miedo. Que cada uno saque sus conclusiones sobre qué pesa más en este expediente: la prueba, o quién es el padre del imputado".

El marplatense de 51 años fue asfixiado en el lugar.

El Estudio Jurídico Gareca - Costa Ruiz, en representación de la madre y los hermanos de Rogers, anticipó que agotará todas las instancias disponibles para que la muerte de Alexis no quede impune, incluyendo la Suprema Corte provincial y, de corresponder, la vía federal.