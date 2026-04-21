"Le hicieron un mataleón": cómo sigue la causa del marplatense asfixiado por patovicas, a un mes de su asesinato

Alexis Oscar Rogers, conocido como "Pipa", murió en la puerta del boliche Sutton de Bella Vista, en San Miguel, el 21 de marzo del 2026 tras una brutal paliza del personal de seguridad. Era marplatense y tenía 51 años.

"Hoy hace un mes que asesinaron a mi hermano, de que nos arrancaron la vida de mi hermano", expresó a 0223 Angie Rogers. "Seguimos pidiendo Justicia porque sigue prófugo el hijo del dueño del bar, quien también participó de la golpiza", agregó la hermana de Pipa.

Se refiere a Matías Olivos Chogri, encargado del boliche, quien desde hace pocos días tiene orden de detención nacional: "Se pudo ver en otra cámara de seguridad que participó de la brutal golpiza".

Angie Ayaia, Beatriz Rogers y Verónica Ayaia, hermanas y madre de Pipa, el marplatense asesinado por patovicas en San Miguel. Foto: 0223.

Según la investigación, cuando Pipa intentó ingresar al lugar aquella noche de marzo, recibió la negativa de uno de los patovicas y se desató una pelea en plena vía pública. En ese momento intervino más personal de seguridad y el desenlace es el que ya conocemos.

"En las imágenes de las cámaras nuevas se ve que le hicieron la llave, que mi hermano cae ya sin poder defenderse al piso, que lo ponen bocabajo con las manos hacia atrás y lo aprietan contra el piso y le siguen pegando. Le pegaron hasta matarlo", expresó Angie.

El asesinato de Pipa Rogers

A Pipa Rogers "lo mataron a golpes cuatro patovicas en la puerta del boliche", sintetizó Angie y agregó: "Lo asfixiaron con una llave, que los expertos en artes marciales llaman 'mataleón'".

Hoy los cuatro patovicas, Horacio García, Kevin Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Urquiza, están detenidos bajo prisión preventiva. "No va a haber posibilidad de que salgan y esperen afuera el juicio. Lo pidieron, pero gracias a Dios eso no pasó", expresó la hermana de Pipa.

"La fiscal está trabajando muy bien en la causa y gracias a ella, que pidió otras cámaras, de otros ángulos, se pudo observar cómo a mi hermano le dieron una paliza por siete minutos y le pegaron hasta matarlo", opinó.

Cómo sigue la causa

La causa que investiga la muerte de Pipa Rogers es por homicidio. En este marco, Olivos Chogri tiene pedido de captura, "pero no están realizando ningún operativo para buscarlo", expresó Angie.

"Mi hermano era un hombre lleno de vida, que merecía seguir viviendo y no merecía que le corten la vida. Menos de esta manera", subrayó la mujer y enfatizó: "Queremos justicia y que paguen todos los que tengan que pagar".

Los cuatro patovicas fueron detenidos al momento de los hechos. Hace un mes que están bajo prisión preventiva, esperando el inicio del juicio.