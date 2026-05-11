Asesinado a golpes en el boliche: detuvieron al hijo del dueño del local bailable

Se trata de Matías Claudio Olivos Chogri, hijo del responsable del boliche donde murió Pipa Rogers.

La investigación por la muerte del marplatense Alexis Oscar Rogers, conocido como "Pipa", quien falleció en la puerta del boliche Sutton de Bella Vista (San Miguel), el 21 de marzo del 2026 tras una brutal paliza del personal de seguridad tuvo un nuevo avance.

Luego de mantenerse prófugo durante semanas, Matías Claudio Olivos Chogri (el hijo del propietario del bar Sutton) se presentó ante la Justicia que considera que tuvo un rol clave en el crimen.

De acuerdo a los datos que se dieron a conocer, la fiscalía cree que Olivos Chogri habría participado directamente del homicidio ocurrido en la puerta del boliche.

La Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar.

A la par, los cuatro patovicas acusados inicialmente por el hecho siguen detenidos con prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantías por considerarse acreditada en esta etapa de la causa su participación en el hecho.

Los golpes que terminaron en muerte

Rogers había llegado al local para celebrar el nacimiento de su nieto junto a su hijo de 23 años y un amigo de 46. El hombre, nacido en Mar del Plata fue atacado brutalmente por personal de seguridad que lo ahorcó hasta provocarle la muerte.

Según la investigación, cuando Pipa intentó ingresar al lugar aquella noche de marzo, recibió la negativa de uno de los patovicas y se desató una pelea en plena vía pública. En ese momento intervino más personal de seguridad con un fatal desenlace.

Se trata de Matías Claudio Olivos Chogri, hijo del responsable del bolliche donde murió Pipa Rogers.

"En las imágenes de las cámaras nuevas se ve que le hicieron la llave, que mi hermano cae ya sin poder defenderse al piso, que lo ponen bocabajo con las manos hacia atrás y lo aprietan contra el piso y le siguen pegando. Le pegaron hasta matarlo", expresó Angie, su hermana.

Además de Olivos, los imputados hasta el momento fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

El marplatense de 51 años fue asfixiado en el lugar.

Además, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar mientras la causa, caratulada como homicidio, continúa en etapa investigativa.