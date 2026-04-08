La causa por la muerte de Pipa Rogers, el marplatense que fue brutalmente golpeado por patovicas a la salida de un boliche en San Miguel, logró un importante avance en la justicia. En las últimas horas se ordenó la captura de Matías Claudio Olivos Chogri, el responsable del local bailable donde ocurrieron los hechos.

"Habiéndose ordenado la detención de Matías Claudio Olivos Chogri y siendo que la misma no ha podido hacerse efectiva, es que corresponde disponer su captura y la prohibición de salir del país", expresó en el fallo el juez de Garantías Mariano Grammatico Mazzari.

En el mismo documento se dispuso la comunicación a los diferentes organismos, como el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Registro Nacional de Reincidencia, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la Dirección Nacional de Migraciones.

Los hechos

Alexis Oscar "Pipa" Rogers murió en la puerta de un boliche de San Miguel tras un violento forcejeo con el personal de seguridad. El episodio ocurrió en la vereda del bar Sutton, en la intersección de Las Heras y Paunero.

Según la investigación, ante la negativa de acceso se generó una discusión que escaló rápidamente en violencia y más violencia. En ese contexto, Rogers se enfrentó con uno de los patovicas y minutos después intervinieron más personas de la seguridad, que intentaron reducirlo.

El desenlace fue fatal: Pipa murió en el lugar. La autopsia a su cuerpo indicó que la causa de muerte fue asfixia mecánica tras una compresión en el cuello.

Quién era Pipa Rogers

Pipa había llegado al boliche de San Miguel para celebrar el nacimiento de su nieto junto a su hijo de 23 años y un amigo, de 46. El hombre vivía en Bella Vista, pero era nacido en Mar del Plata.

Marplatense golpeado hasta la muerte en un boliche: ordenaron la captura del dueño del bar

Según pudo saber 0223, era fanático de Aldosivi y de River y amante de los días de playa. Hace algunos años había comenzado a trabajar en Tecnópolis y recientemente había terminado el secundario a través del programa FinEs.

Pipa se dedicaba a servicios relacionados a la producción de espectáculos teatrales y musicales, entre ellos el diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido.