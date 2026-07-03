¡ESTAMOS EN OCTAVOS!

El grito del desahogo. El centro de Messi y el cabezazo de Romero para un 3 a 2 que fue muy festejado.

Partido en marcha en el Hard Rock Stadium de Miami.

Después de la pausa de hidratación, cuando Argentina dominaba pero no podía entrar, llegó la aceleración a fondo.

28' PT Activó Messi y con eso alcanza. Asistencia de Lisandro Martínez y definición deluxe del capitán para romper el cero.

44' PT La más clara después del gol. Le quedó a Enzo Fernández en la medialuna, respondió el arquero caboverdeano.

6' ST Cabo Verde intenta llegar y siempre hayuna de "Dibu", que respondió de manera maravillosa sin dar rebote.

14' ST En esta no pudo hacer nada. Poca intensidad de la Selección Argentina y Duarte tuvo revancha con una buena definición cruzada.

17' ST Tuvo el segundo Messi, quedó mano a mano con Vozinha, le quedó para la derecha y ganó el duelo el arquero.

26' ST Una avivada de Messi en un tiro libre pudo ser el segundo. Otra vez respondió Vozinha.

3' 1TS Después de un córner desde la izquierda, peinó Mac Allister, recibió Lisandro Martínez atrás y le rompió el arco a Vozinha para el 2 a 0.

11' 1TS Un gol de otro partido de Cabral. El delantero caboverdeano se acomodó y la colgó en el ángulo izquierdo.

5' 2TS Córner de Messi, cabezazo de Romero que se desvió en un defensor y se clavó lejos del arquero.

12' 2TS Dibu salvador. Atajadón del marplatense para mantener la ventaja.

Síntesis

Argentina (): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Cabo Verde (): Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina Lenini, Deroy Duarte, Jovane Cabral, Laros Duarte, Nuno Da Costa; Ryan Mendes. DT: Bubista.

Goles: PT 28' Messi (A)

Árbitro:

Estadio: Hard Rock Stadium.



