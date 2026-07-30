Maltrato a adultas mayores: el geriátrico podría ser clausurado por fallas en la habilitación

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace dos meses se realizó una inspección en el geriátrico.

La residencia para adultos mayores ubicada en Rivadavia al 4000, donde sucedieron los maltratos difundidos este miércoles, está en riesgo de clausura provisoria debido a que sus responsables no iniciaron el trámite de renovación de la habilitación provincial, requisito indispensable para continuar operando.

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace dos meses se realizó una inspección en el geriátrico durante la cual se intimó a las autoridades a comenzar el procedimiento de renovación de la habilitación. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado inicio a dicho trámite, lo que podría derivar en una clausura preventiva.

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace dos meses se realizó una inspección en el geriátrico

Esta medida implica la suspensión de admisión de nuevos adultos mayores hasta que se regularice la situación administrativa.

El trabajador fue despedido

Después de que trascendieran las imágenes del hombre que maltrataba y hostigaba a dos residentes, los propietarios del centro denunciaron al hombre y lo despidieron.

Según pudo corroborar 0223, el cuidador fue denunciado por "Lesiones leves", ya que "habría maltratado a dos adultas mayores alojadas en el establecimiento" y en las filmación constataron que "a una de ellas le propinó un golpe con una cuchara, generándole un corte superficial en el labio".

Además de la herida provocada, en las cámaras de seguridad quedaron registradas la violencia verbal del sujeto, que a una de las mujeres le decía frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

El repudiable episodio ocurrió el pasado lunes 27 de julio, alrededor de las 19, cuando el ex empleado del hogar fue captado mientras preparaba a una señora para acostarla con agresividad.