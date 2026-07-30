El cuidador denunciado por maltrato fue aprehendido: Cuerpo Médico definirá el carácter de las lesiones

La imagen del cuidador al momento de ser aprehendido para notificarlo de la formación de la causa.

La denuncia que la dueña de un geriátrico hizo el martes pasado antes de despedir a un empleado que quedó registrado por las cámaras de seguridad cuando maltrataba a una anciana se tramitará en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 tras las primeras medidas solicitadas por la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Penales.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que una familiar de la víctima se presentó en sede judicial y se entrevistó con los instructores que llevan adelante la instrucción penal preparatoria.

"A partir de recibir las actuaciones de la denuncia que se presentó en la comisaría primera se ordenaron varias medidas, entre ellas la tarea de Cuerpo Médico para que establezca el carácter de las lesiones y la posterior calificación", señalaron.

Desde la fiscalía a cargo de Paulo Cubas -cubierto durante esta semana por la fiscal Graciela Trill- se dispuso certificar el domicilio del ex empleado, realizar los informes de concepto y solvencia, ampliar testimoniales en el establecimiento ubicado en Rivadavia entre Funes y Olazábal, y el análisis del resto de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Luego de esas tareas se decidió que la continuidad del expediente se tramite bajo la dirección del fiscal Carlos Russo, mientras que el sujeto fue aprehendido para notificarle la causa.

Tal como se informó, el video fue registrado el lunes 27 de julio alrededor de las 19.10, pocos minutos antes del episodio que ya había sido difundido y que motivó la denuncia contra el hombre por presuntos maltratos y amenazas a una de las residentes.

A partir del comentario que recibieron las autoridades del lugar, la dueña revisó las cámaras de seguridad, constató las agresiones e hizo la denuncia en la comisaría primera.