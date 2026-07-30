Hallaron restos humanos en la costa y buscan determinar si pertenecen a Adriana Terenzi

La investigación por la desaparición de Adriana Noemí Terenzi dio un giro en las últimos días tras el hallazgo de restos biológicos humanos en la zona de los balnearios Alicante y Alfonsina.

El material será sometido a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense de Junín para establecer si corresponde a la mujer de 63 años, desaparecida desde el 6 de julio.

Este jueves, la fiscal Constanza Mandagarán encabezó un nuevo operativo junto a personal de la DDI, bomberos, canes especializados y buzos tácticos de Prefectura Naval Argentina.

El material será sometido a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense de Junín.

La búsqueda de Adriana se inició luego de que su familia encontrara una carta de despedida en la que la mujer escribió "me voy hacia el mar". Desde entonces, sus hijas y allegados impulsaron distintos rastrillajes para intentar dar con su paradero.

En diálogo con 0223, Ariadna, una de sus hijas, explicó que el sábado fueron notificadas del hallazgo y que, debido al estado en que se encontraron los restos, todavía es imposible saber si pertenecen a Adriana. "Tenemos la confirmación de que encontraron un resto biológico humano. Lo que no se puede es reconocer si es femenino o masculino porque el deterioro y la corrosión del agua no lo permiten", señaló.

La búsqueda de Adriana se inició luego de que su familia encontrara una carta de despedida en la que la mujer escribió "me voy hacia el mar".

La joven contó que el lunes la familia fue convocada a la Fiscalía para realizar las extracciones de sangre que permitirán efectuar el cotejo genético, aunque aclaró que por ahora no existe ninguna certeza sobre la identidad de los restos. "Nos dieron la orden para realizarnos la muestra de sangre. No nos aseguran que sea 100% un resto de mi mamá", afirmó.

Mientras esperan el resultado de las pericias, Ariadna cuestionó el accionar de la investigación y aseguró que la familia recibió escasa información. Según relató, recién este jueves supieron que el hallazgo se produjo en la playa Alicante y que fue realizado por un sereno del lugar. "Hoy nos venimos a enterar que lo encontró un trabajador de la playa, ni siquiera Prefectura", sostuvo.

Los restos fueron encontrados el sábado en la zona de Playa Alicante

También manifestó su preocupación por la demora que podría demandar el análisis de ADN. "Nos dicen que esta comparación todavía ni siquiera salió de Mar del Plata, tiene que llegar a Junín y que puede tardar hasta dos meses. Es una locura para nosotros", expresó, al remarcar que el próximo lunes se cumplirá un mes de la desaparición de su madre.

La incertidumbre, explicó, continúa incluso frente al hallazgo, ya que todavía no hay ninguna confirmación de que los restos pertenezcan a Adriana. "¿Y si ese ADN da negativo? ¿Dónde buscamos nosotros? No tienen ningún dato más", cuestionó. Además, reclamó que la investigación no se detenga: "Lo único que pedimos es que sigan buscando y que apresuren el resultado del ADN, porque no estamos hablando de una mochila, estamos hablando de una persona".

La fiscal Constanza Mandagarán encabezó un nuevo operativo junto a personal de la DDI, bomberos, canes especializados y buzos tácticos de Prefectura Naval Argentina.

Por el momento, la identidad de los restos humanos permanece bajo análisis. Hasta que concluya el cotejo genético, la búsqueda de Adriana Terenzi continúa abierta y la familia sigue esperando respuestas.