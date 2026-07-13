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Hurto

Se le dio vuelta el cochecito del bebé, pidió ayuda y le robaron el celular

Sucedió el domingo a la tarde en el barrio Parque Palermo. El autor es un hombre de 38 años que luego se peleó con el padrastro de la víctima. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

13 de Julio de 2026 10:20

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre acusado de robarle el celular a una joven madre que pidió ayuda luego de que se le diera vuelta el cochecito de bebé en el barrio Parque Palermo fue aprehendido por personal policial tras varios llamados al 911 que denunciaron una confrontación en la vía pública.

Fue personal de la comisaría decimosexta el que llego a la intersección de la avenida Mario Bravo y Fitte donde una mujer de 26 años relató que horas antes, mientras asistía a su bebe luego de que el cochecito se diera vuelta en una calle con barro, un hombre simuló ayudarla y aprovecho la situación para sustraerle un teléfono celular que se encontraba en el carrito.

“La víctima manifestó que tiempo después, el mismo sujeto regreso a las inmediaciones de su vivienda, donde fue reconocido y mantuvo una confrontación física con su padrastro, quien resultó agredido”, informaron autoridades policiales.

Tiene 38 años.

El sospechoso fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por el delito de hurto por las que el fiscal de Flagrancia  Leandro Arévalo dispuso la notificación del imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

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