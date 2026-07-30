Dolor por la muerte de la argentina de 18 años que buscaban desde hace tres días en Uruguay

La familia había denunciado que perdió contacto con ella el pasado lunes.

Una joven argentina de 18 años fue encontrada sin vida en Punta del Este, en Uruguay, en medio de un operativo de búsqueda iniciado el pasado lunes, tras la denuncia por desaparición registrada por la familia.

Se trata de "Pepa" Almendra Vergara di Benedetto, una joven cordobesa que desde hace un tiempo vivía en Maldonado. La Justicia uruguaya mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias de su muerte.

Según el material reunido hasta el momento, Pepa salió desde Maldonado con destino a Punta del Este. Un chofer de colectivos pudo aportar datos para reconstruir el camino realizado.

El último registro de la joven fue en la zona de la parada 5, por lo cual allí se concentraron los trabajos de búsqueda. Su cuerpo fue hallado en un área cercana a la costa.

De acuerdo a los primeros informes de autopsia, no se habrían encontrado signos de criminalidad. La Policía uruguaya trabaja con registros de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos para reconstruir las últimas horas de la joven.