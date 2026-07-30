Atropelló a ciclista, lo dejó tirado, escapó y lo atraparon

El conductor de una camioneta acusado de atropellar a un ciclista en el barrio Malvinas Argentinas, dejarlo tirado y escapar del lugar fue aprehendido por personal policial que secuestró el rodado y lo notificó de la formación de una causa penal.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la zona de Beruti entre Czetz y Chilavert y quedó al descubierto tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, encontraron solamente a un hombre de 46 años tendido sobre la cinta asfáltica, con lesiones de consideración junto a una bicicleta totalmente destruida ya que el vehículo involucrado se había retirado del lugar.

La víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó con traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento y politraumatismos, permaneciendo internada.

Con los datos aportados por los testigos del hecho, incluyendo descripción y el dominio de la camioneta Ford Ranger blanca involucrada, el personal del Comando de Patrullas intercepto la unidad en la zona de Brandsen al 7500.

Tiene 35 años.

Durante el procedimiento se constató que la camioneta presentaba importantes daños compatibles con el impacto, especialmente en el sector frontal derecho, se identificó al conductor de 35 años y se dispuso la formación de causa por lesiones graves

Desde la fiscalía de Delitos Culposos ordenaron, a partir de un marcado aliento etílico, la realización de un control de alcoholemia que el conductor no quiso realizar, por lo que se documentó esa situación. En el lugar del siniestro trabajó Policía Científica.