Un campeón del mundo puede mudarse a Manchester: la estrella de la Selección Argentina que puede recalar en la Premier League

Uno de los campeones del mundo en Qatar 2022 podría mudarse a Inglaterra para reforzar a uno de los equipos de Manchester.

Uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina podría cambiar de club en las próximas semanas. Gerónimo Rulli, integrante del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, es el principal apuntado por el Manchester City, que busca reforzar su arco de cara a una nueva temporada y analiza avanzar por el experimentado guardameta.

La información fue revelada por el especialista en transferencias Fabrizio Romano, quien aseguró que el arquero del Olympique de Marsella lidera la lista de candidatos del conjunto inglés. La búsqueda responde a la inminente salida de James Trafford, que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Leeds United.

Si la negociación llega a buen puerto, Rulli desembarcará en la Premier League para integrar el plantel que conduce Enzo Maresca. Allí tendría el desafío de competir por un lugar con Gianluigi Donnarumma, quien sería el arquero titular del equipo en una temporada en la que el City buscará volver a pelear por todos los títulos.

El platense atraviesa un gran presente en el Olympique de Marsella, donde llegó en 2024 y rápidamente se ganó un lugar como titular. Sus buenas actuaciones en el fútbol francés despertaron el interés de varios clubes europeos, aunque el Manchester City fue el primero en avanzar seriamente para intentar incorporarlo.

Con 34 años, Rulli acumula una extensa trayectoria en el fútbol europeo y un currículum envidiable con la Selección Argentina. Fue parte del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y también integró el equipo de Lionel Scaloni que alcanzó la final del Mundial 2026, siempre como una alternativa de lujo detrás de Emiliano "Dibu" Martínez.

Ese recorrido internacional, sumado a su experiencia en competiciones de primer nivel, convierten al ex Estudiantes y Villarreal en un perfil ideal para un club que pretende contar con variantes de máxima jerarquía en todas las posiciones.

Actualmente, Rulli tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta junio de 2027 y, según el sitio especializado Transfermarkt, su ficha está valuada en alrededor de seis millones de euros. Se trata de una cifra que no representa un obstáculo para el poderío económico del Manchester City.

Durante la última temporada, el arquero disputó 38 partidos con el conjunto francés y fue una de las grandes figuras del equipo. Incluso, meses atrás, su nombre había aparecido en el radar de Boca Juniors, aunque aquella posibilidad nunca pasó de un interés inicial.

Ahora el panorama es muy diferente. La chance de llegar a uno de los clubes más importantes del mundo y disputar la Premier League aparece como una oportunidad única para otro integrante de la histórica Scaloneta. Si las conversaciones avanzan, Gerónimo Rulli podría convertirse en un nuevo campeón del mundo argentino en el fútbol inglés, protagonizando uno de los movimientos más importantes del mercado de pases europeo.