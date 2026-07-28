River sacude el mercado de pases: refuerzos, salidas y el posible regreso de una estrella

El mercado de pases de River Plate atraviesa uno de sus momentos más intensos. Mientras la dirigencia trabaja para cerrar nuevas incorporaciones, también avanza en la salida de varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta. En las últimas horas, los principales focos estuvieron puestos en la inminente llegada de Francisco Ortega y Tobías Andrada, dos nombres que aparecen muy cerca de convertirse en refuerzos del equipo de Eduardo Coudet.

El lateral izquierdo Francisco Ortega es uno de los objetivos prioritarios para reforzar una posición clave para darle una alternativa y descanso a Marcos Acuña. Mientras que Tobías Andrada también está a un paso de sumarse al plantel procedente de Vélez. Ambos futbolistas son negociaciones que la dirigencia busca cerrar cuanto antes para que puedan incorporarse a los entrenamientos y estar a disposición del cuerpo técnico en las próximas semanas.

En paralelo, el "Millonario" también trabaja en la depuración del plantel. Uno de los nombres que podría cambiar de club en los próximos días es Maxi Salas, quien integra la lista de los 13 jugadores apartados y tendría encaminada su llegada a Independiente Rivadavia según reveló César Luis Merlo.

A su vez, otro que está muy cerca de despedirse del club es Germán Pezzella. Si bien Nicolás Otamendi pidió públicamente que el defensor vuelva a entrenarse con el grupo y sea tenido en cuenta, todo indica que su ciclo en Núñez está próximo a finalizar.

Sin embargo, la gran noticia de la jornada tuvo como protagonista a Franco Mastantuono. El joven talento, que no logró continuidad en el Real Madrid en la última temporada y todavía no terminó de ganarse la confianza de José Mourinho, apareció nuevamente en el radar del "Millonario". La posibilidad de un préstamo por una temporada comenzó a tomar fuerza y generó una enorme ilusión entre los hinchas.

Con negociaciones abiertas en distintos frentes, River Plate se perfila para seguir siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Entre refuerzos que están al caer, salidas prácticamente definidas y la chance de repatriar a una de las mayores joyas surgidas de sus inferiores, la dirigencia busca darle a Coudet un plantel competitivo para pelear todos los objetivos de la temporada aunque el "Chacho" tiene que empezar a ganar porque sino su estadia en el club podría correr peligro.