Llegó el delantero que quería Damonte: Andrés Vombergar es nuevo jugador de Aldosivi

El experimentado delantero llegó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con San Lorenzo y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Aldosivi continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases y confirmó una incorporación de peso para reforzar su ataque. Andrés Vombergar, delantero de 31 años, fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista del "Tiburón" luego de quedar en libertad de acción tras su paso por San Lorenzo. La llegada del atacante representa una apuesta importante del conjunto marplatense para afrontar los desafíos de la temporada.

El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales con un cálido mensaje de bienvenida: "Bienvenido Andrés Vombergar al Tiburón". El atacante firmó un contrato que lo unirá a la institución hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que refleja la confianza que la dirigencia depositó en su experiencia y capacidad goleadora.

Tras estampar la firma, Vombergar se incorporó de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Israel Damonte, quien suma una variante de jerarquía para el frente de ataque. El entrenador considera fundamental la llegada de un delantero con recorrido en el fútbol argentino para potenciar el rendimiento ofensivo del equipo.

Con pasado en San Lorenzo y una trayectoria que incluye experiencias en el fútbol del exterior, Vombergar buscará convertirse en una de las principales referencias ofensivas de Aldosivi. Su potencia física, presencia en el área y capacidad para definir fueron factores determinantes para que la dirigencia avanzara por su contratación.

En las próximas horas la institución hará oficial también la contratación de Francisco Perruzi y un nuevo lateral izquierdo para que compita por el puesto con el joven Laurelli que tuvo un gran debut ante River.