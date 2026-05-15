Temporal de viento en India: un hombre salió volando y hay más de 100 muertos

Más de 100 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en el norte de India, principalmente en el estado de Uttar Pradesh, debido a las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos, relámpagos y granizo registradas durante las últimas horas.

En la ciudad de Bareilly, un hombre fue levantado por el viento junto a un techo de chapa y "voló" cerca de 15 metros por el aire antes de caer al suelo.

Según trascendió, la víctima, identificada como Nanhe Miyan, se encontraba sujetando una soga para evitar que el viento se llevara la estructura metálica, pero la ráfaga fue tan fuerte que lo arrastró a él y a la chapa, y los lanzó por el aire.

“Estaba a unos 10 o 12 metros de altura. No sé dónde caí, pero terminé a unos 15 metros de donde estaba”, contó el hombre al canal NDTV.

Además, se reportaron importantes pérdidas de ganado y daños en viviendas y otras propiedades en diversas zonas. Miles de árboles fueron arrancados de raíz y se registraron numerosos derrumbes de muros, que causaron víctimas mortales, según información de Xinhua.

Según informaron las autoridades de Uttar Pradesh sobre la cantidad de víctimas por las fuertes tormentas, se relevaron un total de 117 muertos y 79 heridos. Uno de los distritos más afectados fue Prayagraj, donde murieron 23 personas.