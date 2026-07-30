Día del Niño y polémica por el Squeezy Dumpling: cómo reconocerlo y verificar que un juguete es seguro

Luego de que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) ordenara el retiro inmediato del popular Squeezy Dumpling, una cadena de juguetería marplatense explicó cómo detectar tanto el producto prohibido como otros irregulares que pueden ser perjudiciales para la salud.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, la medida busca evitar riesgos a la salud, especialmente en la infancia, en vísperas del Día del Niño.

Así lucen los Squeezy Dumplings prohibidos en Argentina.

Según informaron, el juguete viral antiestrés contiene benceno en su superficie, con un valor cuatro veces mayor al permitido por la legislación argentina. Este dato surgió a raíz de una denuncia de la Caij, que impulsó la investigación y posterior intervención estatal, del mismo modo que suedió en Reino Unido.

En Mar del Plata, la reconocida juguetería Educando nunca los comercializó debido a que desde un inicio supieron que "no estaban aptos para la venta en juguetería, o al menos en las que se cuidan a los clientes", conforme a su titular, Adriana Ferreiro.

El juguete antiestrés fue prohibido y retirado del mercado en Argentina debido a un grave riesgo químico para la salud.

"No contaban con certificación de seguridad, por lo que estábamos esperando a un proveedor que los importaba como juguetes y hacía la certificación como corresponde", explicó.

En esa línea, ahora que se encuentra prohibido y fuera del mercado, la propietaria de la firma local advirtió que "cuando un producto se compra en la calle, en un bazar o en una plataforma de afuera, lo más probable es que no tenga certificación y no cumpla con los estándares mínimos de calidad".

Asimismo, ratificó que el Squeezy Dumpling "contenía benceno, una sustancia que es altamente tóxica y cancerígena", y remarcó que "la exposición prolongada, los altos niveles de sus vapores y el contacto directo con la piel puede causar graves problemas de salud, como daños en la médula ósea y leucemia".

Cómo reconocer un juguete seguro

En último lugar, señaló que los consumidores deben tener en cuenta que los juguetes autorizados cuentan con una etiqueta que "indica datos del importador/fabricante y advertencias, el sello de seguridad -un circulo con la letra ´s´ adentro- y los más recientes, también con un código QR que, al ser escaneado, te deriva al certificado y la información del producto".