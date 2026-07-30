Le abrieron el baúl y se llevaron un maletín con libros contables: "Ojalá los tiren por ahí así alguien los devuelve"

La dueña del auto es integrante de la Asociación de Amigos del Museo Mar.

El pasado lunes se registró el robo de un maletín en el macrocentro de la ciudad de Mar del Plata, que provocó preocupación en la Asociación de Amigos del Museo Mar, ya que en su interior estaban sus libros contables.

Según aseguró la damnificada, su auto estaba estacionado sobre la calle Bolivar casi Dorrego cuando delincuentes le abrieron el baúl, probablemente con la intención de robar la rueda de auxilio.

"Como el baúl estaba lleno, se llevaron la maleta, que tenía todos los libros de la Asociación de Amigos del Museo Mar de la que soy secretaria", comentó a 0223 la víctima de robo.

Para los delincuentes, los libros no tienen ningún tipo de valor, pero para la Asociación perderlos representa un verdadero problema, porque deben volver a comprarlos y rubricarlos.









"El sorpresón que se deben haber llevado cuando abrieron la maleta", expresó la mujer y se esperanzó: "Ojalá los tiren por ahí para que alguien los devuelva al Museo".

Robaron un auto a operarios de EDEA y lo abandonaron minutos después

Un auto de la empresa EDEA que fue sustraído a mano armada por delincuentes el miércoles a la mañana en el barrio Nuevo Golf fue recuperado minutos después por personal policial a unas quince cuadras del lugar.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró cerca de las ocho y media de la mañana en inmediaciones de José Hernández y Mario Bravo donde los delincuentes le sustrajeron los celulares y el auto a dos operarios de la empresa.

Tras el aviso al 911, fue personal del Comando de Patrullas el que ubicó al auto en inmediaciones de Gianelli y calle 911. “El auto estaba estacionado sobre sus cuatro ruedas, en buen estado y con la escalera en el techo”, informaron.

El rodado fue entregado a los trabajadores y las actuaciones quedaron a cargo de personal de la comisaría quinta.