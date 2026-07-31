Agredió a la pareja, provocó daños y la detuvieron

Una mujer de 25 años acusada de agredir a la pareja y provocar daños en la casa que compartían fue aprehendida por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal de la comisaría octava el que arribó a una vivienda en el barrio Lomas de Batán tras el llamado que alertó sobre un conflicto familiar en el domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la imputada, quien mantenía una relación de pareja de aproximadamente un año y medio con la víctima habría protagonizado un violento episodio motivado por cuestiones de celos.

Según la denuncia, la mujer provocó importantes daños materiales en la vivienda, rompiendo vidrios de ventanas y distintos electrodomésticos, además de agredir físicamente al hombre de 27 años, quien presentaba lesiones y golpes en la zona de la cabeza.

Una ambulancia del SAME asistió a la victima en el lugar, sin que fuera necesario su traslado. Asimismo, el personal policial recepciono declaraciones testimoniales de vecinos que presenciaron el episodio, constatándose además la existencia de denuncias previas entre ambas partes.

Foto ilustrativa, del archivo de 0223.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo avalo la aprehensión y dispuso la formación de causa por lesiones y daños y el traslado de la mujer a la Unidad Penal N° 50 de Batán.