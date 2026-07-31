Iban en moto, chocaron y se pelearon con la policía

Los tres imputados comenzaron a increpar a los efectivos e intentaron obstaculizar el procedimiento policial.

Lo que comenzó con la asistencia a un siniestro vial terminó con la formación de una causa penal a un matrimonio y su hijo que intentaron evitar las actuaciones policiales.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda el que imputó a dos hombres de 27 y 48 años y una mujer de 46 años por el delito de resistencia a la autoridad.

Además, se labraron infracciones por falta de licencia de conducir y seguro obligatorio.

El hecho se inició cuando efectivos policiales fueron comisionados a la intersección de La Rioja y Garay donde se produjo una colisión entre un motovehículo Corven Energy 110 y un automóvil Peugeot 207.

Mientras el personal realizaba las actuaciones de rigor e identificaba a los involucrados, los tres imputados comenzaron a increpar a los efectivos e intentaron obstaculizar el procedimiento policial, motivo por el cual fueron reducidos y aprehendidos.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal asistió a dos de los involucrados, sin que fuera necesario su traslado a un centro asistencial. Personal de Tránsito Municipal practicó los correspondientes test de alcoholemia, arrojando resultado 0,0 g/l tanto para el conductor del motovehículo como para el conductor del automóvil. También se labraron infracciones por falta de licencia de conducir y seguro obligatorio, disponiéndose el secuestro del motovehículo.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por resistencia a la autoridad, la notificación a los imputados y su posterior libertad.