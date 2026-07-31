Grave denuncia contra Facundo Miño: el futbolista de Deportivo Riestra quedó en el centro de la polémica

El futbolista del Malevo fue acusado por su pareja de sufrir maltrato físico y psicológico desde el embarazo. La Justicia ya interviene en el caso.

El fútbol argentino atraviesa horas de fuerte conmoción luego de que días atrás Gonzalo Morales fuera denunciado por su ex pareja por violencia de género, ahora se le suma otro jugado, en este caso es Facundo Miño, futbolista de Deportivo Riestra, fuera denunciado por su pareja por presuntos hechos de violencia de género. La acusación incluye episodios de maltrato físico y psicológico que, según el testimonio de la víctima, comenzaron durante el embarazo y se extendieron con el paso del tiempo.

La denuncia trascendió públicamente a través del periodista especializado Pampa Monaco, quien difundió parte de la documentación judicial. Allí se detalla que la mujer acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para solicitar medidas urgentes de protección tanto para ella como para su hija, ante la situación que asegura haber vivido junto al futbolista.

Según surge del expediente, en una primera instancia la denunciante manifestó que no deseaba impulsar una causa penal contra el jugador. Sin embargo, esa decisión despertó la preocupación de la fiscalía interviniente, que resolvió avanzar con nuevas medidas para determinar si esa postura respondía realmente a su voluntad o si existían otros factores que condicionaban su declaración.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó la realización de un peritaje psicológico. El informe elaborado por una psicóloga forense concluyó que la mujer presenta una "situación de padecimiento psico-traumático compatible con los hechos denunciados", un elemento que pasó a formar parte de las actuaciones judiciales.

El documento judicial también sostiene que la denunciante habría sido víctima de delitos contra su integridad física y sexual. Además, los profesionales que participaron de la evaluación señalaron que el profundo temor manifestado hacia el presunto agresor podría haber influido de manera determinante en su negativa inicial a avanzar con la acción penal.

La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas reunidas y las medidas que se desarrollen en las próximas semanas. Por el momento, el proceso judicial permanece en curso y no existe una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.

Mientras tanto, el caso genera un fuerte impacto dentro del fútbol argentino por tratarse de un jugador que integra el plantel profesional de Deportivo Riestra. Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial respecto de la situación, mientras crece la expectativa por conocer cuál será su postura institucional frente a la denuncia.

La acusación contra Facundo Miño vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de actuación ante denuncias por violencia de género en el deporte profesional. Con la investigación ya en marcha, el expediente seguirá su curso judicial mientras la denunciante permanece bajo medidas de protección y la Justicia continúa reuniendo elementos para esclarecer lo ocurrido.