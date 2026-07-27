Lo identificaron por un pedido judicial y terminó detenido por una seguidilla de robos

Un hombre de 27 años quedó aprehendido en las últimas horas luego de que una identificación policial derivara en el avance de una investigación por una serie de robos y hurtos cometidos recientemente en Mar de las Pampas y Mar Azul.

El procedimiento se inició durante los operativos de seguridad desplegados por el receso invernal, cuando personal de la motorizada de la Secretaría de Seguridad identificó al sospechoso en la vía pública. Al consultar sus antecedentes, los efectivos comprobaron que registraba un pedido de paradero activo requerido por la justicia de Dolores.

Tras ser trasladado a la estación de policía comunal 3ª de Mar de las Pampas, los investigadores advirtieron que la indumentaria que llevaba y un tatuaje visible en una de sus manos coincidían con las características observadas en registros de cámaras y fotografías aportadas por personas damnificadas en distintos episodios denunciados durante los últimos días.

Además, durante la requisa fueron encontrados entre sus pertenencias una gorra denunciada como robada horas antes y un par de guantes de látex negros, elementos que quedaron incautados para su análisis dentro de la causa.

La indumentaria que permitió identificar al ladrón en Villa Gesell.

A partir de estas evidencias, el fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la UFID N.º 7 de Villa Gesell, ordenó la aprehensión del acusado por su presunta participación en un robo y dos hurtos.

La pesquisa continúa con el objetivo de establecer si el imputado también intervino en otros hechos contra la propiedad ocurridos recientemente en las localidades del sur del partido de Villa Gesell.