Viajó 400 kilómetros, acampó en la sede de Ioma de La Plata y reclamó a los gritos: "¡Quiero una respuesta coherente!"

Una marplatense recurrió a una medida extrema para hacerse escuchar: viajó 400 kilómetros hasta la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) en La Plata para reclamar en persona por los pagos del acompañante terapéutico de su hija, que la obra social adeuda desde el mes de abril. Ante la falta de respuestas, decidió quedarse a acampar en el lugar.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas, donde se la ve en la planta baja del edificio reclamando a los gritos ante la ausencia de funcionarios que bajaran a atenderla.

"Llegamos ayer a las 10 de la mañana. ¿Qué más les cuesta que baje alguien? Estamos esperando una respuesta desde ayer a la tarde", se escucha decir a la mujer, visiblemente agotada. "¿Quieren que nos quedemos acá? Nos quedamos el fin de semana a acampar acá. ¿Quieren más quilombo, más barullo en las redes sociales?", desafió.

La mujer explicó que lleva meses reclamando sin obtener respuestas concretas. "Estamos reclamando pagos desde el mes de abril. ¿Por qué ese capricho, esa desidia con los afiliados? No es la primera vez que tengo que reclamar por las prestaciones de mi hija", señaló.

Su reclamo fue claro y directo: "Quiero que venga alguien a dar una respuesta positiva. Que conteste algo coherente". Y cerró con una advertencia: "Estoy cansado de hacer notas reclamando algo que es correcto, que es justo. Estamos cansados".

El caso se enmarca en un contexto de crecientes quejas de afiliados de Ioma por recortes y demoras en coberturas, que llevó a otros usuarios de distintos puntos de la provincia a sumarse a protestas similares frente a la sede platense de la obra social. Sin embargo, el organismo que preside Homero Giles sigue sin dar respuestas.