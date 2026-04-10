Chascomús será el distrito piloto de un plan bonaerense para los caminos rurales

Javier Rodríguez y Javier Gastón al presentar el plan piloto para los caminos rurales de Chascomús.

Una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se pondrá en marcha en Chascomús en busca de mejorar la red vial rural y fortalecer la producción local. La intención de las autoridades del gobierno de Axel Kicillof es replicar las acciones en el futuro en otros distritos del territorio bonaerense.

El encargado de presentar el plan resultó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, acompañado por el intendente de Chascomús, Javier Gastón.

La propuesta del denominado Plan Director de Caminos Rurales se enmarca en una estrategia provincial orientada a dar respuesta estructural a una problemática histórica: el estado y mantenimiento de la red vial rural bonaerense -que supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra- fundamentales para la producción, la conectividad y la integración territorial.

Chascomús cuenta con más de 700 kilómetros de caminos rurales, que resultan clave para su matriz productiva, basada en la actividad agropecuaria y turística.

“Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, decidimos avanzar en los caminos chascomunenses e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, señaló Javier Rodríguez durante la presentación realizada en Chascomús.

La reunión en Chascomús donde el gobierno bonaerense pondrá en marcha un plan especial para los caminos rurales.

Cómo se diagrama el plan director de caminos rurales

La iniciativa contempla, en una primera etapa, la georreferenciación completa de la red vial rural, lo que permitirá contar con un diagnóstico detallado de cada camino, incluyendo sus características y condiciones. Este relevamiento tendrá en cuenta las particularidades de la cuenca baja del Salado, donde las condiciones del suelo presentan variaciones significativas.

A partir de esa información, se establecerán criterios claros de mantenimiento, definiendo el tipo de intervención que requiere cada tramo y su periodicidad. Además, permitirá identificar puntos críticos donde se concentran los problemas, para avanzar con soluciones específicas como la construcción de puentes, vados de hormigón u otras obras, con base en estudios técnicos e hidrológicos.

Otro de los componentes centrales será la priorización de obras, en función de los recursos disponibles, con el objetivo de avanzar de manera progresiva y ordenada.

Enfoque participativo

El plan director tendrá un fuerte enfoque participativo. El equipo técnico recorrerá el territorio, se reunirá con productores y recogerá el conocimiento de quienes utilizan a diario la traza secundaria, incorporando su experiencia en la planificación.

En el caso de Chascomús, el proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y será desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, a partir de gestiones impulsadas por la comuna, sumando una mirada técnica y académica al proceso.