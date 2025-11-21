Choque de camiones fatal en un camino rural: murió un bombero voluntario

Uno de los camiones involucrados en el siniestro fatal cerca de ruta 228. (Foto nden.com.ar)

Un trágico suceso vial tuvo lugar en un camino rural cercano a la ruta 228 con el saldo de una víctima fatal, identificada como Vicente Francisco Justel, de 62 años. Un choque de camiones derivó en la muerte del transportista y bombero voluntario del partido de San Cayetano.

Según las informaciones surgidas en el lugar del hecho, un camión cerealero impactó contra el acoplado que arrastraba otro transporte de carga.

Por el violento choque entre los dos rodados de gran porte, el bombero sancayetanense sufrió politraumatismos severos y llegó a ser trasladado de urgencia tras el impacto. Sin embargo, no logró sobrevivir al episodio una vez ingresado en el nosocomio municipal del distrito.

Aunque la causa inicialmente bajo investigación de la fiscalía N°3 del departamento judicial de Necochea quedó bajo la carátula de “lesiones culposas”, luego desde el Ministerio Público Fiscal determinaron modificarla a “homicidio culposo”.

Policías del comando de prevención rural del distrito de San Cayetano intervino en el lugar del siniestro, preservó la escena y recopiló información para determinar las causas de la colisión.

El deceso de Justel no solo impactó por la gravedad del accidente y el lugar en donde ocurrió, sino también por su rol dentro del cuerpo de bomberos voluntarios de la comuna.