Productores Frutihortícolas de Mar del Plata: "Tenemos una de las mejores frutillas del país, pero falta mano de obra"

El titular de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón dijo que en el 2025 bajó mucho el consumo.

En diálogo con Extra FM 102.1, el titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón Ricardo Velimirovich confirmó que durante el 2025 el sector estuvo afectado por la economía general: "Ha bajado mucho el consumo, al haber mucho producto no se recupera el valor de la inversión así que empezamos el año un poco descapitalizados".

"Para nosotros está empezando la temporada ahora. Estuvimos atrasados en la siembra por falta de capital, pero afrontamos el 2026 con buena predisposición", expresó Velimirovich y agregó: "Creemos que esto en algún momento se revierte, no es la primera vez que nos pasa que esté mal la economía. Vamos a seguir trabajando para generar productos de alta calidad como generamos en Mar del Plata".

Además, dijo que la ventaja que tiene la ciudad "es que tiene productos de alta calidad que son buscados por todas las regiones del país y eso nos permite 'salvarnos' vendiendo afuera de la ciudad también".

De Mar del Plata para todo el país

Según el titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón "Mar del Plata le vende al mercado central de Buenos Aires y también llegamos hasta Misiones, a Chaco. Cuando en el norte no tienen mercadería vienen a buscar acá".

Respecto a cuáles son los productos que más salen desde nuestra ciudad, el referente indicó que "las verduras de hoja", porque "en el norte es lo que menos tienen". En el mercado central, en cambio, llevan mucho tomate, morrón y lechuga, "que es uno de los productos más populares".

Por otra parte, Velimirovich aseguró que el sector del kiwi está creciendo en la ciudad: "Es más lento el proceso porque lleva mucha inversión en dólares, para estar produciendo son 4 o 5 años por lo menos". También contó que "se están haciendo pruebas de palta" y que ya "hay variedades que se adaptan al suelo y al clima de la ciudad".

Pero lo que más destacó el titular de la Asociación tiene que ver con otro producto: "Tenemos una de las mejores frutillas del país en Mar del Plata. Este sector no crece por falta de mano de obra, pero debería seguir creciendo porque hay mucha demanda para ese producto. Se augura un futuro muy bueno".

El problema permanente de los caminos rurales

Velimirovich también se refirió a otra gran problemática que afecta al sector: "El problema de los caminos lo tenemos todo el año. La falta de mantenimiento hace que sea muy dificil que circulen los transportes que vienen de todo el pais".

"Por las condiciones no quieren entrar en nuestros caminos y los productores tienen que moverse hacia las rutas para cargar, genera muchos problemas de movilidad", explicó el referente y argumentó: "El área de caminos rurales no está equipada ni tiene la fortaleza para mantener los caminos".

Para cerrar, el referente sintetizó: "Genera indignación porque es el único servicio que nos presta la Municipalidad. No tenemos recoleccion de residuos, no hay alumbrado publico, no tenemos agua corriente, no hay gas, lo único que tienen que hacer es mantener los caminos rurales en condiciones y no pasa".