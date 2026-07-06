La Noche de las Corbatas: actos a 49 años de una de las jornadas más oscuras de Mar del Plata

A partir de las 10:30 de este lunes, en el Consejo Escolar de General Pueyrredon se conmemorará con una charla el día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, al cumplirse 49 años de "La Noche de las Corbatas". Una, en medio de la dictadura, que se convirtió en la de mayor represión y con saldo trágico en Mar del Plata.

Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, 13 personas fueron secuestradas por el Ejército y la Fuerza Aérea: ocho abogados laboralistas y defensores de los derechos humanos, tres de ellos junto a sus esposas, y el empleado de una gestoría, también secuestrado junto a su mujer. De todas las víctimas, seis fueron asesinadas y continúan desaparecidos, otras dos también fueron asesinados, uno de los cuerpos apareció en un tiroteo simulado: solo cinco personas sobrevivieron a ese infierno.

Los secuestrados llegaban al viejo Aeropuerto de Camet.

Entre el grupo de abogados secuestrados, Jorge Candeloro y su mujer, Marta García, habían sido apresados el 13 de junio en Neuquén y cargados en un avión que los depositó en Mar del Plata. Como casi todas las víctimas, Candeloro y su mujer fueron torturados en “La Cueva”, como se conocían las instalaciones del viejo radar del aeropuerto de Mar del Plata, en Camet.

Toda la zona, según el mapa de la represión diseñado por la dictadura, estaba bajo jurisdicción militar del GADA (Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601), al mando del entonces coronel Pablo Garda. Las instalaciones del aeropuerto había sido facilitadas a Garda por el jefe de la base aérea, comodoro Ernesto Agustoni.

Una banda terrorista ultraderecha y el sonido de la muerte

En la cacería de los abogados marplatenses participó la banda terrorista de ultraderecha conocida como CNU (Concentración Nacional Universitaria), según las investigaciones que surgieron ya recuperada la democracia en 1983. Años antes del golpe militar de 1976, la CNU se había enfrentado a grupos estudiantiles de izquierda, sobre todo en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. En diciembre de 1971, un grupo armado de la CNU interrumpió una asamblea estudiantil para disolverla y mató de un balazo en la cabeza a la estudiante Silvia Filler, de 18 años. El abogado Candeloro y un grupo de sus colegas lograron que el asesino y el grupo terrorista de la CNU fuesen condenados: todos salieron en libertad el 25 de mayo de 1973, luego de la amnistía dictada por el flamante gobierno de Héctor J. Cámpora.

Marta García de Candeloro, sobreviviente de La Noche de las Corbatas.

Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, las amenazas, los atentados y los asesinatos de la CNU, o adjudicados a esa banda, recrudecieron. El matrimonio Candeloro dejó entonces la ciudad y se radicó en Neuquén. Allí fueron secuestrados el 13 de junio de 1977: la Policía Federal los detuvo en el estudio del abogado por “averiguación de antecedentes”. Estuvieron una semana detenidos, incomunicados, hasta que desde Mar del Plata llegó la orden de enviarlos a esa ciudad. El matrimonio fue llevado al aeropuerto de Neuquén en medio de un enorme operativo de seguridad y embarcado en un avión que, según testimonios posteriores, también transportaba a otras personas secuestradas en el sur, estas con destino a Buenos Aires.

El Juicio de las Juntas en 1985.

Una vez en Mar del Plata, los Candeloro fueron a parar de inmediato a “La Cueva”, dentro del mismo aeropuerto. La pareja fue torturada durante los días siguientes y la noche del 28, Marta García escuchó morir a su esposo en la mesa de torturas. Su cuerpo nunca fue apareció, figura como desaparecido. Pocos días después, el 6 de julio, los militares cayeron sobre el resto de los abogados.

El recuerdo a las víctimas y la imputación a torturadores

Las víctimas de “La Noche de las Corbatas” fueron: Jorge Candeloro, abogado, desaparecido; su mujer, Martha García, sobrevivió; Norberto Centeno, abogado, asesinado; Salvador Manuel Arestín, abogado, desaparecido; Raúl Hugo Alais, abogado, desaparecido; Camilo Ricci, abogado, sobrevivió; Carlos Bozzi, abogado, sobrevivió; Tomás José Fresneda, abogado, desaparecido; su mujer, María de las Mercedes Argañaraz, embarazada de cinco meses, desaparecida; Néstor Enrique García Mantica, empleado de una gestoría, desaparecido; su mujer, María Esther Vázquez, desaparecida; José Verde, abogado, sobrevivió, su esposa, Ana de la Arena, sobrevivió.

El coronel Pablo Garda, jefe del GADA 601 bajo cuyo mando actuaron las fuerzas de “La Cueva” fue imputado por crímenes de lesa humanidad. Murió en 2010, antes de que finalizaran los juicios en su contra. El comodoro Ernesto Agustoni que cedió las instalaciones de la Fuerza Aérea que fue un centro de tortura de la represión ilegal, fue condenado a cadena perpetua. Murió en junio del año pasado, a los cien años.