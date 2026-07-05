Para vender al mundo ya no alcanza con producir: el nuevo requisito que deberán cumplir las empresas de Mar del Plata

En los últimos años tomó fuerza un movimiento que busca cambiar el paradigma económico a través de un nuevo modelo empresarial, en el que la rentabilidad convive con el compromiso social y ambiental.

Aunque esta visión ya está consolidada en varios países de Europa, en Argentina comienza a ganar terreno. Cada vez más empresas buscan adaptarse a estas nuevas reglas de juego para mejorar su competitividad y posicionarse en los mercados internacionales.

En ese marco, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) fue sede de la charla "Construir soluciones desde el mercado", un encuentro orientado a promover el desarrollo de empresas de triple impacto.

Al respecto, Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina, destacó en diálogo con 0223 el crecimiento que experimenta este modelo en la ciudad. "Mar del Plata, en términos de Sistema B y del Movimiento B —que impulsa este tipo de empresas—, viene creciendo. Ayer firmamos un acuerdo con el Parque Industrial para impulsar esto", señaló.

En ese sentido, explicó que "se está generando un ecosistema local con múltiples actores para impulsar estos temas, por lo cual la verdad le tengo mucha fe y esperanza a la zona".

Consultada sobre las exigencias que hoy enfrenta el sector privado, Arias sostuvo que "tiene que ver con la coyuntura: la micro, la macro, pero si logramos mirar un poco más allá aparecen las tendencias globales".

En esa línea, afirmó que las empresas deben prepararse para "captar talentos, acceder a fondos internacionales, conseguir créditos disponibles y vincular su desarrollo con la sostenibilidad ambiental y social. Eso es lo que hoy tiene valor y genera valor, y además es algo impulsado por el mercado internacional".

Como ejemplo, mencionó el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "Tenemos un capítulo entero donde, si queremos vender, debemos cumplir determinados requisitos de trazabilidad vinculados con la sustentabilidad", explicó.

Con este panorama, el desafío para las empresas locales será anticiparse a esas demandas y transformar los criterios ambientales y sociales en una ventaja competitiva de cara al futuro.