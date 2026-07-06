Piden que se ponga en marcha el Consejo de Cannabis Medicinal

El cannabis medicinal está autorizado en Argentina para distintos tratamientos bajo el marco de la legislación vigente.

Una cooperativa de Mar del Plata inició una campaña de recolección de firmas para reclamar al Municipio el cumplimiento de una ordenanza sancionada en 2021 que incorporó los derivados del cannabis para uso medicinal al sistema de salud pública local y creó un Consejo Consultivo para promover políticas vinculadas a la temática.

La iniciativa fue impulsada por la Cooperativa de Trabajo Una Planta un Botiquín Ltda., que a través de un petitorio difundido en la plataforma Change.org solicita la implementación de la Ordenanza 24.993 y, particularmente, la conformación del Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud del Municipio.

La iniciativa requiere que la Secretaría de Salud implemente la ordenanza sobre cannabis medicinal.

"Sumá tu firma para solicitar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 24.993", señala la campaña, que sostiene que ese órgano nunca fue puesto en funcionamiento. Según plantea la cooperativa, el objetivo es avanzar en la creación de un dispositivo público de cannabis terapéutico que facilite el acceso a tratamientos para quienes cuentan con indicación médica.

La ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante en 2021, incorporó al sistema de salud municipal los derivados a base de cannabis para uso medicinal y terapéutico en aquellos casos que determine la autoridad de aplicación. Además, dispuso la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes del Concejo Deliberante, la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Inta, la Anmat y organizaciones civiles vinculadas a la temática.

La ordenanza sobre cannabis medicinal fue aprobada en 2021 por el Concejo Deliberante.

Entre las funciones asignadas a ese organismo se encuentran asesorar en la elaboración de normas y programas, diseñar protocolos de actuación, promover investigaciones científicas, impulsar convenios con distintos organismos y fomentar políticas públicas destinadas a garantizar el acceso al cannabis medicinal. También prevé la organización de actividades de capacitación y difusión dirigidas tanto a la comunidad como al personal del sistema de salud.

La normativa, además, autoriza al Departamento Ejecutivo a gestionar convenios con el Estado nacional para desarrollar el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y realizar las gestiones necesarias para obtener autorizaciones de cultivo con fines medicinales y de investigación científica.

El proyecto había sido presentado en 2018 por la concejala Verónica Lagos. Tras tres años de tratamiento, fue aprobado.

En el texto del petitorio, la cooperativa sostiene que la creación del Consejo Consultivo permitiría "fomentar el acceso al tratamiento con cannabis terapéutico a las y los usuarios garantizando la trazabilidad y calidad del producto final". En ese marco, propone avanzar en un dispositivo público de cannabis terapéutico que amplíe el acceso a estos tratamientos en el ámbito del sistema de salud municipal.