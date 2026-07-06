Policías salvaron a una beba que sufrió una crisis convulsiva: le practicaron maniobras de reanimación camino al hospital

Policías de Córdoba salvaron la vida de una beba que sufrió una crisis convulsiva. El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 800, después de que un llamado alertara sobre la situación de la pequeña.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la beba tenía bajo pulso. Ante la urgencia, tomaron la decisión de no esperar una ambulancia y la trasladaron de inmediato junto a sus padres en el móvil policial hacia el Hospital Príncipe de Asturias.

Durante el trayecto, los uniformados le practicaron maniobras de reanimación que resultaron clave para preservar sus signos vitales hasta la llegada al centro de salud.

Una vez en el hospital, la pequeña fue asistida por personal médico, que le diagnosticó una convulsión febril. Quedó internada en observación para seguir de cerca su evolución clínica.