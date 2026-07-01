Encontraron a una mujer y a su expareja muertos en una casa: investigan si él la mató y luego se quitó la vida

Ocurrió en la ciudad de Morteros, en la provincia de Córdoba.

En la ciudad de Morteros se viven momentos de profunda desolación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 38 años y de su expareja en una vivienda del barrio Urquiza.

Se trata de Natalia Delso y de su expareja Juan Galván. La investigación intenta esclarecer cómo se dieron los hechos, pero la principal hipótesis que maneja la Justicia está asociada a un presunto femicidio seguido de suicidio.

Fueron los familiares de Delso quienes encontraron los cuerpos sin vida en la vivienda de Galván. La preocupación por el paradero de ella había comenzado previamente, cuando comenzaron a llamarla y no contestaba. Había salido de su casa en la mañana del lunes.

Las primeras actuaciones de la policía permitieron establecer que la muerte de la mujer se produjo por un golpe fuerte y en el interior de la casa.

De la causa también forma parte el antecedente de que Galván había sido condenado tiempo atrás en una causa por violencia de género contra otra mujer y había recuperado la libertad hacía poco más de un año.

Según trascendió de la investigación, él y Natalia habían mantenido una relación que había finalizado hace poco tiempo atrás. El hallazgo generó una fuerte conmoción en la comunidad.

El propio intendente Sebastián Demarchi se refirió al caso ante los medios: "En una ciudad como la nuestra, que ocurra esto conmociona a toda la localidad. Nos llama a pensar cuál es el rol que ocupamos como vecinos, como Estado, como instituciones y como hombres".

Además confirmó que Natalia Delso era madre de tres hijos mayores de edad y que no convivía con Galván. "Sí llevaban una relación hasta hace muy pocos días”, sintetizó.