Impulsan una "Escuela de Familias" con talleres gratuitos para fortalecer la crianza y el vínculo con las escuelas

El proyecto propone que el nuevo programa sea implementado por el área municipal que designe el Departamento Ejecutivo.

Mar del Plata podría contar con un programa municipal destinado a brindar herramientas de crianza, orientación y acompañamiento para madres, padres y adultos responsables de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa plantea la creación de una "Escuela de Familias", con talleres gratuitos, charlas y capacitaciones orientadas a fortalecer los vínculos familiares, prevenir problemáticas sociales y promover una mayor participación de las familias en los procesos educativos.

El proyecto de ordenanza fue presentado por la concejal Florencia Ranellucci y propone que el programa funcione bajo la órbita del área municipal que determine el Departamento Ejecutivo con competencia en educación, niñez, familia o desarrollo social, bajo el nombre Programa Municipal de Educación Parental y Fortalecimiento Familiar "Escuela de Familias", una iniciativa que busca ofrecer herramientas de crianza, orientación y acompañamiento a madres, padres y adultos responsables de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta sostiene que las transformaciones sociales y tecnológicas de los últimos años plantean nuevos desafíos para las familias y que el Estado puede cumplir un rol de acompañamiento mediante espacios de formación. En ese sentido, el proyecto fundamenta la iniciativa en la necesidad de fortalecer los vínculos familiares y brindar herramientas para afrontar problemáticas vinculadas a la crianza, la salud mental, el uso de tecnologías y la convivencia.

El proyecto será debatido en el Concejo Deliberante antes de una eventual implementación.

De aprobarse, el programa dependerá del área que designe el Departamento Ejecutivo con competencia en educación, niñez, familia o desarrollo social y tendrá entre sus objetivos fortalecer las competencias parentales, promover la participación de las familias en los procesos educativos, prevenir situaciones de violencia y consumos problemáticos, fomentar el uso responsable de las tecnologías y reforzar el vínculo entre la familia y las instituciones educativas.

El proyecto establece que la participación será voluntaria, gratuita y abierta a madres, padres, tutores y cualquier adulto responsable del cuidado de niños y adolescentes. Además, prevé que los contenidos se desarrollen con base en evidencia científica y buenas prácticas reconocidas.

Entre los temas que podrán abordarse figuran la comunicación familiar, la resolución pacífica de conflictos, la crianza positiva, el desarrollo emocional, la salud mental, la prevención de violencias, el acompañamiento escolar, la alfabetización inicial, la alimentación saludable y el uso seguro de internet y las redes sociales.

La concejal Florencia Ranellucci impulsa la creación de una "Escuela de Familias" con talleres gratuitos para madres, padres y adultos responsables.

La iniciativa contempla distintas modalidades de implementación, como talleres presenciales, charlas, encuentros comunitarios, capacitaciones virtuales y la elaboración de material educativo audiovisual y digital. También habilita la realización de jornadas de sensibilización y actividades deportivas, culturales y recreativas orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares.

Uno de los ejes del proyecto es la articulación con el sistema educativo municipal. En ese marco, la autoridad de aplicación podrá promover talleres y espacios de formación para familias dentro de las escuelas municipales, mientras que los establecimientos educativos podrán incorporar actividades vinculadas al programa en sus proyectos institucionales.

Asimismo, la propuesta habilita convenios con universidades, organizaciones sociales, clubes, colegios profesionales, iglesias y otras instituciones comunitarias para colaborar en el desarrollo del programa, siempre con participación voluntaria y respetando la diversidad y la libertad de conciencia de los participantes.