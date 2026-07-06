Corrió a un ladrón y recuperó la mochila que le había robado: recibió patadas y una lluvia de insultos

Una mujer corrió alrededor de tres cuadras a un sujeto que le había robado la mochila y con la cooperación de un grupo de obreros, consiguió detenerlo y recuperar sus pertenencias.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde de este lunes en el centro de Mar del Plata, cuando la víctima persiguió al ladrón hasta Gascón y Sarmiento, advirtió a quienes se encontraban en la zona y logró tirarlo al suelo.

Una vez con el delincuente reducido y a la espera de la llegada de las autoridades, tanto comerciantes como vecinos, además de la propia mujer, lo insultaron y golpearon debido a la impotencia e indignación que provoca el nivel de la delincuencia en la ciudad.

Según se logra constatar en videos que registraron el episodio, el joven recibió patadas en la cabeza y la damnificada le expresó su enojo mediante diferentes improperios. "Atrevido, la gente como vos tiene que ir en cana. Rastrero, ni siquiera sos chorro", le manifestó.

En otro momento, la misma mujer le consultó por el elemento sustraído y el malviviente le señaló dónde lo había dejado. Acto seguido, recibió dos golpes y le aseguraron que iban a difundir imágenes suyas para "escracharlo" en redes sociales.

Finalmente arribaron agentes de la Policía Federal para aprehender al ladrón, a la vez que le seguían lloviendo insultos por sus delitos.