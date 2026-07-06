"No se puede vivir así": la acorralaron cuatro motos, chocó a una y evitó que le robaran
La mujer del barrio Punta Mogotes impactó uno de los rodados en reversa y consiguió salir de la tensa situación.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Momentos de tensión vivió una vecina del barrio Punta Mogotes cuando estaba por guardar su vehículo en la cochera y fue sorprendida por un grupo de motochorros, aunque su intuición y velocidad de acción la hicieron salvarse del robo.
El episodio se registró el sábado 27 de junio a las 20 y fue captado por las cámaras de seguridad de una vivienda de enfrente, desde la que se observa el instante justo en el que la mujer abre la reja y observa a una moto acercarse a ella.
"Vi venir hacia mí un moto de reparto sin luces, lo que me pareció sospechoso, así que dejé el portón abierto y me subí el auto", relató la víctima a 0223 acerca de las señales que percibió para evitar la pérdida de su rodado.
Una vez en el interior de su coche, hizo marcha atrás para escapar y ya había cuatro motos con cinco delincuentes a su alrededor. Sin embargo, no titubeó, chocó uno de los vehículos en reversa y consiguió salir de la tensa situación.
"Me fui a los bocinazos y los vecinos llamaron a la policía, que vino en minutos. Por suerte no fue más que un susto, pero ya no se puede vivir así", lamentó la mujer.
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