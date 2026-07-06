"No se puede vivir así": la acorralaron cuatro motos, chocó a una y evitó que le robaran

El intento de robo quedó registrado por la cámara de seguridad de otra vivienda.

Momentos de tensión vivió una vecina del barrio Punta Mogotes cuando estaba por guardar su vehículo en la cochera y fue sorprendida por un grupo de motochorros, aunque su intuición y velocidad de acción la hicieron salvarse del robo.

El episodio se registró el sábado 27 de junio a las 20 y fue captado por las cámaras de seguridad de una vivienda de enfrente, desde la que se observa el instante justo en el que la mujer abre la reja y observa a una moto acercarse a ella.

"Vi venir hacia mí un moto de reparto sin luces, lo que me pareció sospechoso, así que dejé el portón abierto y me subí el auto", relató la víctima a 0223 acerca de las señales que percibió para evitar la pérdida de su rodado.

Una vez en el interior de su coche, hizo marcha atrás para escapar y ya había cuatro motos con cinco delincuentes a su alrededor. Sin embargo, no titubeó, chocó uno de los vehículos en reversa y consiguió salir de la tensa situación.

"Me fui a los bocinazos y los vecinos llamaron a la policía, que vino en minutos. Por suerte no fue más que un susto, pero ya no se puede vivir así", lamentó la mujer.