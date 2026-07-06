Cuatro motochorros armados golpearon a un hombre y le robaron el auto frente a su casa

Un hombre fue víctima de un violento robo casi a las 20 de este domingo miércoles, cuando llegaba a su casa en la zona del barrio Colinas de Peralta Ramos. Delincuentes armados lo golpearon y le robaron su automóvil.

La víctima circulaba a bordo de un Peugeot gris oscuro que había subido a la trotadora de su vivienda en inmediaciones de Arana y Goiri, entre Acha y Edison. En ese momento fue interceptada por dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro delincuentes. Dos de ellos descendieron, lo atacaron y, bajo amenazas con armas de fuego, le sustrajeron el auto antes de darse a la fuga.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de un vecino. En las imágenes, a las que tuvo acceso 0223, se observa cómo el automóvil llega al domicilio y comienza a ingresar cuando, segundos después, aparecen las dos motos. Los asaltantes reducen al conductor, lo golpean y escapan con el vehículo.

Varios automovilistas que circulaban por el lugar fueron testigos del hecho y, durante el asalto, comenzó a sonar una bocina para alertar a los vecinos sobre lo que estaba ocurriendo.

Familiares de la víctima señalaron que este tipo de robos se está registrando con frecuencia en ese sector de la ciudad y solicitaron colaboración para dar con el paradero del Peugeot gris oscuro, patente OMY 343.