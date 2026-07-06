"Empezó a golpear el vidrio para romperlo": escapó en reversa y evitó que le robaran el auto

Un intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino cuando un automovilista logró escapar de dos delincuentes que se movilizaban en moto y quisieron abordarlo mientras esperaba para salir de su casa.

El episodio ocurrió este lunes, alrededor de las 8 de la mañana. Según se observa en las imágenes, una motocicleta con dos ocupantes apareció de manera repentina. Uno de ellos descendió e intentó abrir la puerta de un Peugeot 208 que estaba estacionado sobre la trotadora, con su conductor aún en el interior.

Ante la situación, la víctima reaccionó de inmediato: puso marcha atrás y aceleró para alejarse del lugar. La maniobra tomó por sorpresa al delincuente, por lo que ambos escaparon rápidamente sin concretar el robo.

Guillermo, el propietario del vehículo, contó cómo vivió el momento en diálogo con 0223. "Estaba por irme a trabajar y cuando vi que dobló la moto me quedé atento por si paraba atrás mío, poder poner reversa para tratar de salir".

El hombre relató que el asaltante intentó ingresar al vehículo por la fuerza. "Cuando se bajó uno de los delincuentes, trató de manotear la puerta para abrirla y como no pudo empezó a golpear el vidrio para romperlo. Yo tengo una protección antivandalismo, así que no lo logró".

Tras el violento episodio, Guillermo expresó su preocupación por la inseguridad en el barrio Los Tilos y aseguró que este tipo de hechos se repiten con frecuencia. "La realidad es que la zona está liberada, uno escucha y en todos lados repiten la misma modalidad. Ya sea en distintos horarios, es horrible vivir así, más cuando uno tiene familia y no sabe cómo cubrirse", concluyó.