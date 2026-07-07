Una pareja de motochorros se le metió adentro del auto a una mamá y a su hijo para robarles

El violento robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda.

Un violento robo de auto en el barrio Colinas de Peralta Ramos quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda de la cuadra. Una pareja de motochorros interceptó a una madre y a su hijo cuando se subían al auto, estacionado en Vucetich y Sicilia.

Como se puede observar en el registro, la mamá y el niño llegaron en la Suran blanca junto a un compañerito para regresarlo a su casa, y descendieron los tres del vehículo en la puerta de la vivienda.

Durante unos minutos se quedaron conversando con la madre del compañero, mientras el auto permanecía abierto y las rejas de la casa, también.









Tras saludarse y emprender el regreso, la mujer y su hijo se subieron al auto, pero antes de encenderlo aparecieron dos motochorros. De acuerdo al testimonio de la mujer, se trataba de una pareja.

Sin mostrar resistencia, la madre se bajó del auto y ayudó al niño a descender rápidamente, para que la situación terminara lo más pronto posible.

Los delincuentes, uno en la Suran y el otro en la moto, escaparon a toda velocidad por la calle Vucetich. Las víctimas se quedaron en la vereda, hasta que les abrieron la reja e ingresaron al domicilio del compañero.