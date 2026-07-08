Los dejaron salir para ver a la Selección y media hora después les llegó el telegrama de despido

Unos 35 trabajadores fueron despedidos en las últimas horas luego de recibir telegramas tras una jornada laboral que había finalizado antes de lo habitual por el partido entre Argentina y Egipto. Según denunciaron los operarios, los avisos comenzaron a llegar minutos después de que abandonaran sus puestos de trabajo.

"Ayer, por un arreglo que se hizo con la empresa de salir a las 12 del mediodía por el tema del partido de la Selección, todo el personal se retiró. Media hora después empezaron a llegar mensajes solicitando que fuéramos al correo a retirar el telegrama del despido", relató Fausto Barbero, uno de los empleados cesanteados.

Los despidos se registraron en una planta de la empresa Metalfor, cuya sede central se encuentra en Marcos Juárez, Córdoba. La firma atraviesa un procedimiento preventivo de crisis y las cesantías se conocieron este miércoles en su establecimiento de Noetinger.

Barbero explicó que más de 20 trabajadores recibieron el aviso para retirar el telegrama, mientras que otros ni siquiera fueron notificados por mensaje. "Esta mañana se presentaron en la empresa y no los dejaron entrar", aseguró.

El operario, que afirmó tener 21 años de antigüedad en la compañía, cuestionó la decisión de la firma y sostuvo que el personal no esperaba una medida de ese tipo. "Toda una vida le dejé a la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", expresó.

Además, indicó que los trabajadores confiaban en que el procedimiento preventivo de crisis impediría nuevas desvinculaciones. "Nosotros sabíamos que estaba el preventivo este y que no iban a haber despidos. Pero aparentemente hicieron caso omiso a eso", afirmó.

Según detalló, la planta de Noetinger cuenta con 146 operarios y se dedica a la fabricación de autopartes, mientras que la casa central de Marcos Juárez concentra el armado de las pulverizadoras.

Barbero también advirtió sobre el impacto que la medida tendrá en la localidad. "Hay dos empresas más, pero no son multinacionales como lo es Metalfor. No van a albergar a los 35 empleados que quedamos hoy en día en la calle, sin contar que esto es un comienzo", sostuvo.

Hasta el momento, la empresa no difundió una versión oficial sobre los despidos denunciados por los trabajadores.